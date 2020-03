La sanificazione della città fatta dagli agricoltori (VIDEO)

Social Video 2 minuti Giovinazzo, sanificazione della città - 1 Altri video: Giovinazzo, sanificazione della città - 2 39 secondi

Hanno, suddividendola in sei zone differenti.Ed hanno operato per tutta la serata di ieri e per parte della notte scorsa.sono scesi in campo per voi, per noi. Hanno deciso di mettere a disposizione i loro mezzi ed hanno cercato di dare un contributo serio alla causa.Ci proveranno ancora, è presumibile, grazie all'ausilio della Protezione Civile e con la benedizione dell'Amministrazione comunale e delle opposizioni. Ci sarà da lottare, tanto, forse ancora a lungo prima che questo incubo finisca. Ma di una cosa possono essere certi i giovinazzesi: i loro agricoltori, quelli che spesso hanno rappresentato la spina dorsale dell'economia localeSotto il nostro breve articolo, due video girati nella serata di ieri.