Attività commerciali e spiagge, sindaco e assessore in giro con operatori Impregico

«Stamattina insieme all'assessoreho voluto fare un giro con gli operatoriper controllare il conferimento rifiuti delle attività e la situazione delle nostre spiagge troppo spesso maltrattate dall'incuria e dallo scarso senso civico degli avventori».Così il sindaco di Giovinazzo,in vista di una settimana particolarmente impegnativa per quel che concerne pulizia e decoro della città.«È stata anche l'occasione - ha specificato il primo cittadino - per augurare buon lavoro agli operatori dell'igiene urbana che proprio in questa settimana lavoreranno alacremente per far fronte alle esigenze di Ferragosto e della prossima festa patronale».Purtroppo, nonostante l'implementazione dei servizi in prossimità della solennità dell'Assunta e della Festa Patronale, a Giovinazzo la situazione resta critica soprattutto a tarda sera, con portarifiuti stracolmi, strade e piazze sporcate sistematicamente su cui poi gli operatori debbono intervenire all'alba. È una settimana complicata in un mese complicatissimo, ce ne rendiamo conto, c'è però senza dubbio bisogno di maggior senso civico, quello completamente perso in serate come quelle che abbiamo vissuto e ci apprestiamo a vivere. Un andazzo, va detto chiaramente, che fa comodo a qualcuno solamente, a discapito di tanti. E spesso chi arriva da fuori pensa di potersi comportare come meglio crede. Senza controlli intensificati dopo le 22.00 ogni discorso è praticamente vano.