Nuova illuminazione sulla facciata e sul campanile della Cattedrale di Giovinazzo

Hanno fatto il giro dei social network le fotografie della facciata delladi Giovinazzo con una nuova illuminazione.Il progetto è stato inserito dall'in un più articolato programma di efficientamento energetico dell'intero centro storico, partito sin dall'estate 2020.Il nuovo impianto è con luci a led è dà una luce nuova alla facciata romanica che si affaccia su piazza Duomo ed al campanile, davanti a cui mancano ancora alcuni dettagli, come ci ha spiegato l'assessore«Stiamo ultimando questo nuovo segmento di efficientamento energetico con faretti che illumineranno anche la storica campana detta "u bombaun". Un intervento - ha terminato - seguito personalmente e che si era reso necessario, frutto di studi illuminotecnici all'avanguardia, che daranno nuovo lustro ad uno dei monumenti più importanti della nostra cittadina», ha quindi concluso.Entusiasta il sindacoche aveva postato nella serata di giovedì 20 gennaio alcune fotografie: «La casa della nostra Maria SS. di Corsignano con la sua nuova veste luminosa» , era stato il suo commento lapidario ed eloquente.Le reazioni dei giovinazzesi sono state per lo più di soddisfazione, ma non sono mancate critiche agli amministratori sull'efficientamento energetico in altre zone della città, i cui residenti da tempo lamentano blackout periodici anche di lunga durata.