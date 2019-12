Nuova Giovinazzo, oggi la Giornata del Bambino

Un'indagine statistica condotta dall'Istat dal 2014 al 2018 e pubblicata a marzo del 2019 segnala un incremento dal 12,9% al 18,7% dell'uso del cellulare da parte dei bambini nella fascia d'età compresa fra i 6 e i 10 anni.Il dato inquietante ci riporta indietro nel tempo, quando i cellulari non esistevano e le nostre vite erano scandite dal sole che sorgeva e tramontava. «Non siamo nostalgici del tempo andato - scrivein una nota -, ma è pur vero che sappiamo benissimo che quel tempo è tiranno e sta scivolando sempre più velocemente sui polpastrelli dei nostri bambini».«Vogliamo rendere speciale la sesta edizione della, vogliamo che sia una giornata di festa e divertimento per i più piccoli, regalando minuti e attimi di felicità. Perché loro sono il nostro futuro e non possiamo smettere di starli accanto». L'appuntamento è per oggi alle ore 18.00 in piazza Garibaldi, lato bar, che preparerà deliziose degustazioni. Invece i nostri amici dellaprepareranno gustosissime sgagliozze.Un sentito grazie anche allache intratterrà i piccoli con la sua animazione. Infine, e non per ordine di importanza, l'associazione organizzerà una raccolta di indumenti per l'Albania, per sostenere un popolo in ginocchio dopo il terribile terremoto che lo ha colpito.«Va bene tutto, dalle magliette a maniche corte ai giubbotti invernale, se per voi è un inutile indumento d'armadio, per un bambino di pochi anni, che ha perso tutto sotto le macerie della propria casa, è il regalo di Natale più bello che possa ricevere. Vi aspettiamo».