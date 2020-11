Mercatone Uno, c'è uno spiraglio: «Proroga della cassa integrazione per i lavoratori»

Uno spiraglio di luce nel tunnel che attraversano gli ex lavoratori delDopo anni travagliati, condizionati dalla paura, con un lungo periodo di cassa integrazione, segnali importanti sono arrivati grazie all'intervento dell'onorevolegrazie all'interessamento di«Sono 5 anni che i lavoratori del- si legge su un post dell'associazione giovinazzese - non sanno nulla del loro futuro. Tra casse integrazioni straordinarie e riduzioni di ore richieste delle nuove proprietà che si sono susseguite,e ora quei lavoratori che sopravvivevano grazie alla cassa integrazione, nell'attesa di essere ricollocati, rischiano di non avere più nulla.».In questi 5 anni si può soltanto immaginare cosa abbiano passato questi lavoratori, privati della propria stabilità economica. La ricerca di risposte ha prodotto delle domande insolute, accolte da: è stato proprio il direttivo dell'associazione ad interessare il deputato del, il quale si è fatto portavoce della vicenda degli ex lavoratori alla, ricevendo una risposta dal sottosegretario al«Sono soddisfatto della risposta del Governo su, se riuscirà a mantenere le sue promesse tutelando in ogni modo i lavoratori ancora in cassa integrazione - ha detto, che ha presentato un'interrogazione al Governo in-, attuando tutte le misure necessarie per prorogarla durante il periodo dell'emergenza Coronavirus. Mercatone Uno è una importante catena italiana della grande distribuzione nata nel 1978».«Nel momento di massimo sviluppo ha contato 80 punti vendita e circa 3.700 dipendenti. La crisi di- ricorda il deputato- iniziò nel 2012, quando furono dichiarati 900 esuberi. Oggi, dopo il susseguirsi di una serie di proprietari, scadrà la cassa integrazione per i. Io mi auguro che il Governo intervenga al più presto e con le dovute misure, almeno perdurante la pandemia».Da un anno e mezzosono senza un'occupazione e ilvedranno scadere la cassa integrazione straordinaria. «Questa delicata questione è stata oggetto di una mia interrogazione parlamentare - dice ancora Lacarra -. Una risposta fortunatamente confortante per tutti i lavoratori dell'ex. Infatti ilverrà esaminata la domanda per un ulteriore periodo di».«Nei prossimi 12 mesi, inoltre, il Ministero ha ribadito il suo impegno a portare a termine interventi die la realizzazione di. La proroga della cassa integrazione non sazierà la necessità di queste persone di tornare a lavorare, ma in questo momento - conclude - è la risposta indispensabile al bisogno di sostenere economicamente tutte le loro famiglie».Soddisfazione giunge anche da: «Abbiamo rappresentato una delegazione di lavoratori chiedendo alle istituzioni di dare delle risposte perché il lavoro è un diritto. Non si può dire che sia la fine del tunnel, ma con questo spiraglio la speranza che».