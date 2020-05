Fase 2, Ludovico Abbaticchio ospite di Nuova Giovinazzo

Cosa accadrà con la cosiddetta Fase 2 dell'emergenza sanitaria per il Coronavirus?Molti gli interrogativi che attanagliano i cittadini e la politica e le associazioni del territorio provano a dare risposte e qualche certezza in più. Lo sanno bene i ragazzi diche stasera, 3 maggio, proporranno il primo di tre appuntamenti domenicali.Ospite, in diretta Facebook sulla pagina ufficiale, sarà oggi, medico, Garante regionale dei diritti dei minori e dell'infanzia e Presidente Nazionale del Sindacato Medici Italiani (SMI).«Questo nuovo format è nel nostro stile - scrivono da-, semplice e soprattutto accessibile a chiunque voglia saperne di più, apprendendo così le conseguenze di questa nuova fase che ci aspetta, prima di tornare alla normalità. Per questo, i nostri incontri con gli esperti di ogni campo che tratteremo, saranno tre. Il primo sulla sanità, il secondo sul lavoro e il terzo sull'istruzione», la loro spiegazione.Sul popolare social network microfoni aperti dalle ore 19.30.