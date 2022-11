Non riaprono le scuole "don Saverio Bavaro" e "Karol Wojtyla"

Ancora un giorno di chiusura per i plessi scolastici "don Saverio Bavaro" e "Karol Wojtyla".Nel pomeriggio di ieri infatti, non essendo stati ancora risolti "i gravi problemi di funzionamento riscontrati nel corso delle operazioni di manutenzione dell'impianto idrico dei suddetti plessi scolastici con conseguente impraticabilità dei servizi igienici e impossibilità di assicurare un corretto servizio di refezione scolastica", è stata firmata l'ordinanza sindacale n. 45 per disporre, per oggi, un ulteriore giorno di sospensione delle attività didattiche."Mi spiace, - ha aggiunto il Sindaco Sollecito nel darne notizia sui social - immagino le difficoltà di tante famiglie. Cercheremo di venirne a capo quanto prima".Si spera che lunedì i piccoli allievi della scuola primaria e dell'infanzia possano tornare nelle loro aule di viale Aldo Moro.