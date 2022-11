Chiuse anche oggi le scuole "don Saverio Bavaro" e "Karol Wojtyla"

Gli alunni della scuola primaria "" e della scuola dell'infanzia "" resteranno a casa per il secondo giorno consecutivo.La motivazione è la mancata risoluzione dei "gravi problemi di funzionamento riscontrati nel corso delle operazioni di manutenzione dell'impianto idrico dei suddetti plessi scolastici con conseguente impraticabilità dei servizi igienici e impossibilità di assicurare un corretto servizio di refezione scolastica".Già due giorni fa il Dirigente Scolastico dell'I.C. "don Saverio Bavaro - Marconi", la, segnalava che nel corso degli interventi di riparazione programmati sull'impianto idrico si erano presentati problemi di funzionamento che rendevano impraticabili i servizi igienici in plessi, peraltro, interessati dalla mensa scolastica e dal tempo pieno.Per questo si era deciso per l'uscita anticipata dei piccoli allievi e per la chiusura dell'istituto di viale Aldo Moro per la giornata di ieri.Vista la complessità dell'intervento di riparazione del problema individuato, il Sindaco ha quindi firmatocon la quale ha ordinato "la chiusura del plesso di scuola primaria "Don Saverio Bavaro" e del plesso di scuola dell'infanzia "K.Wojtyla" nelle giornate del 16 e del 17 novembre 2022 al fine di provvedere alla soluzione dei sopraindicati problemi di funzionamento del sistema idrico, che permetta un regolare svolgimento della vita scolastica".Si spera che si possa ripristinare rapidamente il corretto funzionamento dei servizi igienici e che le attività didattiche possano riprendere già da domani.