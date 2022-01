Vaccinazioni pediatriche, tre date in gennaio a Giovinazzo

Con una diretta Facebook nella serata di lunedì 10 gennaio, il sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma, ha annunciato un accordo tra Comune di Giovinazzo e Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale di Bari per le vaccinazioni pediatriche.Data la necessità di vaccinare nel più breve tempo possibile ancheche nelle festività natalizie sono stati spesso vettori del Sars CoV2 poiché sprovvisti di protezione, i due enti hanno previsto tre giornate interamente dedicate ai più piccoli all'interno della scuola primaria e per l'infanzia "don Saverio Bavaro", in viale Moro.Salvo modifiche, dovute all'evoluzione della situazione epidemiologica e ad imprevisti organizzativi dell'ASL, si terranno nelle seguenti date:Sino ad oggi sono circa 420 i bimbi e le bimbe compresi in quella fascia d'età ad aver iniziato il ciclo e circa un'ottantina lo hanno completato. Secondo quanto riferito dal primo cittadino, c'è la necessità di completare le somministrazioni per altri 530 di essi. Dopo l'ok di Ema ed Aifa alla somministrazione dei vaccini (dose minima di Pfizer) nella forbice anagrafica 5-11 anni, Governo e Regioni vogliono accelerare al fine di proteggere loro, ma soprattutto gli ultracinquantenni che con loro hanno quotidiano contatto da infezioni severe.