Vaccinazioni 5-11 anni: pomeriggio dedicato alla "don Saverio Bavaro"

Come anticipato la scorsa settimana dalle nostre pagine, il Comune di Giovinazzo, d'intesa con l'ASL Bari – Dipartimento di Prevenzione Area Nord-Molfetta e con la collaborazione dell'Istituto Comprensivo "don Bavaro-Marconi" e dei volontari del SerMolfetta ha organizzato una serie di giornate di vaccinazione dedicata ai bimbi e alle bimbe tra i 5 e gli 11 anni.Ad ospitare tre differenti date,, sarà la palestra del plesso "don Saverio Bavaro" in viale Moro. Sono circa 530 i piccoli giovinazzesi che, accompagnati dai genitori e rientranti in quella forbice anagrafica, potranno ricevere la loro prima e seconda somministrazione di vaccino anti-Covid.che per le prossime sedute, dal 22 gennaio, dev'essere effettuata recandosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Giovinazzo, in piazza Vittorio Emanuele II, 64 dal lunedì al venerdì, dalle 8.15 alle 13.30 ed il martedì e giovedì con orario pomeridiano 15.15-18.00. Inutile presentarsi senza aver ricevuto appuntamento.Appuntamento prima dose18 gennaio dalle ore 15:30 alle 18:0022 gennaio dalle ore 9:00 alle 13:0031 gennaio dalle ore 15:30 alle 18:00Appuntamento seconda dose8 febbraio dalle ore 15:30 alle 18:0012 febbraio dalle ore 9:00 alle 13:0022 febbraio dalle ore 15:30 alle 18:00Il minore può essere accompagnatoall'orario ricevuto nel giorno della prenotazione per la seduta scelta.I bambini/ragazzi con disabilità saranno i primi nella loro fascia oraria di prenotazione.Si invitano i genitori a scaricare e compilare preventivamente la modulistica che è pubblicata sul sito dell'IC Don Bavaro-Marconi ( www.icdonbavaromarconi.edu.it ), che consiste nel Modulo Triage Prevaccinale-Modulo Consenso Informato.Sul sito è pubblicato anche un modello di delega per gli accompagnatori non genitori.Si prega di rispettare il giorno e l'orario assegnati all'atto della prenotazione.Si consiglia di consultare preventivamente il proprio Pediatra di Libera Scelta o il proprio Medico di Medicina Generale.