"Scuole in Musica", a Giovinazzo successo per la seconda edizione

7 foto Scuole in Musica 2024

La nostra città ha ospitato la seconda edizione della rassegnae ha accolto con piacere e cura centinaia di alunni e alunne delle scuole di ogni ordine e grado, ospiti a Giovinazzo dal 15 al 17 maggio. La rassegna è stata promossa dall'con il Patrocinio del Comune di Giovinazzo. La partecipazione delle scuole, con ben tredici Istituti Scolastici presenti e oltre seicento partecipanti, è stata numerosa. Gli studenti si sono esibiti in svariate formazioni : solisti, in piccoli ensemble, in orchestra e in coro. Il bilancio della seconda edizione e i punti di forza nelle parole dell'ideatrice e organizzatrice Antonella Siracusa di Giovinazzo, docente di musica, energica e vulcanica nonché ricca di passione per la musica.«I punti di forza da evidenziare in questa seconda edizione della rassegna fanno riferimento principalmente all'organizzazione in generale e alla collaborazione con il nostro Liceo "M.Spinelli"; aver avuto un nutrito gruppo di studenti che rivestivano i ruoli delle maschere ha prodotto un momento scenico molto elegante», ci ha detto, a fine premiazione, Antonella Siracusa ideatrice dall'evento.La ciliegina sulla torta è stata la proficua collaborazione con l'associazione culturale e turistica Touring Juvenatium, grazie alla presenza preziosa di Rita Schino e Florinda Bavaro perché nel progetto c'era la possibilità di visitare la nostra bella città. La Touring ha messo in campo due professioniste; non sono mancati i feedback positivi da parte dei dirigenti scolastici per l'apporto dato dalle due operatrici esperte di storia locale. Inoltre, l'organizzazione messa in campo dall' intera città è stata positiva grazie anche alle attività produttive e di ristorazione: per esempio sono stati venduti i gelati a solo un euro e cinquanta centesimi ed è stato proposto un pranzo con menù turistico dal costo modico e contenuto. Questa cosa è piaciuta molto e da altre scuole è stata espressa la volontà di partecipare il prossimo anno. Altri Istituti Scolastici di fuori regione hanno chiesto di pernottare, non eravamo pronti, ma il prossimo anno, sarà possibile pernottare grazie alla collaborazione con un'agenzia di viaggi di Giovinazzo che preparerà pacchetti turistici già disponibili dal mese di settembre 2024. Noi siamo tra i pochi a livello nazionale a sponsorizzare l'iniziativa sotto forma dì rassegna e non di concorso, il confronto aiuta a crescere senza alcuna competizione. Un altro elemento positivo è stato l'aumento del venticinque per cento delle presenze rispetto alla prima edizione del maggio 2023. Noi dell'associazione Moving Music siamo soddisfatti. Per il momento collettivo del flash mob finale hanno partecipato cinquecento alunni; tutto il progetto è di sicuro faticoso e per questo motivo il prossimo anno probabilmente sarà aggiunto un altro giorno con la premiazione fissata di mattina. Ci saranno di sicuro altre novità».Florinda Bavaro e Rita Schino, dell'associazione culturale e turistica Touring Juvenatium, hanno curato un momento approfondito di conoscenza del centro storico, hanno raccontato di storia passata ponendo attenzione ai dettagli tipo le maschere apotropaiche che sono presenti in via Gelso, le croci incise su pietra, la bellezza paesaggistica, la civetta sulla facciata della cattedrale, le teste di cammello su via gelso e tanti simboli che riportano indietro all' antichità. Molta attenzione degli studenti e del personale delle scuole è stato posto ai luoghi da fotografare con lo splendido scenario del mare.La performance finale dell'evento, ossia il body percussion, quest' anno ha impegnato cinquecento alunni nell'esecuzione di " Oh fortuna ", tratta dall'opera Carmina Burana, e lo splendido " Inno alla Gioia ", estratto dalla nona sinfonia di Beethoven, melodia scritta dal poeta Schiller, che è Inno del Consiglio d'Europa, brano del quale è stato celebrato il bicentenario lo scorso 7 maggio.Una piccola anticipazione riguardo l'esibizione collettiva finale della prossima edizione della rassegna possiamo darla: sarà proposta una differente performance finale, non più il body percussion, ma si tratterà di un momento ricco delle emozioni che la musica sa dare con l' elemento aggregazione, protagonista di questa esperienza formativa e comunicativa. Nelle foto, gentilmente concesse da Giuseppe Depergola, sono racchiusi alcuni momenti dell'interessante evento.