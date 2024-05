8 foto L'AFP Giovinazzo è salvA!

Era il primo matchball dei playout e l'se l'è aggiudicato ponendo fine ai giochi.In un PalaPansini gremito come auspicato dagli ultras che avevano chiamato a raccolta la città,di Tommaso Colamaria nella penultima giornata della poule salvezza e ha strappato la permanenza in serie A1.Il quintetto di partenza schierato da mister Marzella è composto da Belgiovine, Rubio Civit, Clavel, Mezzina e Colamaria. Gli ospiti colpiscono un paio di traverse ma al 9' èa sbloccare il risultato con un tiro potente e ad effetto dal limite che si infila alla destra di Fongaro. Un minuto dopo sempre Mura vola in area ed è rigore che però viene parato. Al 15'si sposta orizzontalmente e fa partire un tiro che il portiere non può vedere. Al 19' va a segno anchee il PalaPansini esplode. Un minuto più tardi un fallo di Dilillo viene sanzionato con un tiro diretto; se ne occupache prima trova l'opposizione di Belgiovine ma poi mette a sedere il portiere biancoverde. Al 22', dopo una serie di rimpalli,è al posto giusto per alzare la pallina e metterla dentro con l'aiuto della traversa interna.All'intervallo un omaggio alla vedova di Michele Caricato e al fratello Nino, con l'abbraccio di vecchie glorie tra cui il capitano leggendario Frasca e Tommaso Colamaria.Al 2' della ripresa, da posizione defilata riesce a trovare un pertugio tra Belgiovine e il palo per il momentaneo pareggio che mette in agitazione i tifosi già fiduciosi. Passano due minuti e ancora Zucchetti viene disturbato al momento del tiro; per gli arbitri è rigore ma viene parato. Al 5' l'AFP è precisa nei passaggi negli ultimi metri,si gira per aggiustarsi la pallina e la mette dentro per il nuovo vantaggio. All'8 Zucchetti spinge Mura contro la balaustra e rimedia un cartellino blu. Al tiro diretto si presenta Rubio Civit che perde l'attimo giusto. La squadra di casa ci prova più volte finché al 19'è bravo sul tap-in che si trasforma in gol.Il tempo scorre ma non accade più nulla e così la squadra allenata da Pino Marzella vince 5-3 e, come nei sogni più belli, raggiunge la permanenza in serie A1 con un turno di anticipo e davanti al proprio pubblico che si stringe in un caldo abbraccio attorno ai giocatori e alla società, dentro il PalaPansini e poi anche fuori.L'AFP Giovinazzo è matematicamente salva e la trasferta di sabato prossimo contro il Breganze, spettatore di giornata e ora ormai retrocesso, da sfida potenzialmente thriller diventa per fortuna assolutamente inutile.