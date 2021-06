Niente mascherina all'aperto. Cosa cambia da oggi anche a Giovinazzo

A partire da oggi, lunedì 28 giugno, in tutta Italia e quindi anche a Terlizzi, non è più obbligatorio indossare la mascherina nei luoghi all'aperto nelle regioni in zona bianca (attualmente in tutta Italia, dato che la Valle d'Aosta è stata inserita nell'area con minori restrizioni per effetto dell'ultima ordinanza). «È un risultato incoraggiante, ma servono ancora cautela e prudenza, soprattutto alla luce delle nuove varianti. La battaglia non è ancora vinta», ha commentato il Ministro della SaluteIl provvedimento è stato firmato dopo il via libero del Comitato tecnico-scientifico sull'argomento, a seguito del calo dei contagi e del costante miglioramento della situazione epidemiologica.Resta comunque necessario, in alcuni contesti, l'utilizzo dei dispositivi di protezione all'aperto:In tutti i locali al chiuso invece la mascherina è ancora obbligatoria.