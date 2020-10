Stato di emergenza prorogato al 31 gennaio. Mascherine obbligatorie anche all'aperto

Lo stato di emergenza per il Covid 19 è stato prorogatoLo ha deciso ilcon una delibera.L'esecutivo ha approvato una proroga aldelle norme anticontagio ora in vigore con la novità dell'obbligo, immediatamente effettivo, di indossare le mascherine anche all'aperto se si è vicini a persone non conviventi.Si attende dunque il nuovo decreto delche confermi o aggiorni le regole attualmente in vigore e prorogate al 15 ottobre. Da quanto si apprende, le nuove disposizioni prevederanno l'obbligo della mascherina esteso a tutti i luoghi chiusi, anche se non aperti al pubblico, tranne che nelle abitazioni private