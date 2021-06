Dal 28 giugno superato obbligo di mascherine all'aperto

Era una decisione attesa da tempo e la conferma sembra essere arrivata in serata dal profilo Facebook ufficiale del Ministro della Salute,«Dal 28 giugno - ha scritto -ma sempre nel rispetto delle indicazioni precauzionali stabilite dal Comitato Tecnico-scientifico».Questa, dunque, potrebbe essere l'ultima settimana con dispositivi di protezione individuale indossati anche all'aperto. Il provvedimento, come specificato dal titolare del dicastero, sarà in vigore esclusivamente nelle regioni in zona bianca. Attualmente in Italia tutte le regioni si trovano in questa situazione ad esclusione della Valle d'Aosta.Fondamentale continuare a mantenere il distanziamento di almeno un metro ed igienizzarsi le mani se si hanno contatti con altri.