Mascherine: quando usarle e quando no?

Secondo il nuovo Dpcm, i cittadini «La mascherina era già entrata nelle nostre vite mesi fa, ma da ieri è divenuta compagna indispensabile al fine di limitare un contagio che, con l'autunno sta inevitabilmente prendendo nuovamente piede. Forse non basterò ad arginarlo, ma è una delle poche protezioni possibili. La multa prevista per chi non rispetta le nuove regole va da 400 a 1.000 euro.Il Corriere della Sera ha cercato di stilare un vademecum per evitare sanzioni. E noi ve lo riproponiamo al fine di fare chiarezza sul come comportarsi.Sì, va tenuta sempre a portata di mano rispettando le regole di igiene (che trovate qui, insieme a tutti gli errori che facciamo).Sì, ogni volta che si sia in prossimità di una persona non convivente. Il testo del decreto parla di «tutti i luoghi all'aperto, allorché si sia in prossimità di altre persone non conviventi».No, ma bisogna essere pronti a metterla se si incontrano altre persone.Sì, il decreto prevede l'«obbligo di indossarla in tutti i luoghi all'aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi».Alla fermata e poi per salire a bordo bisogna sempre indossarla.No, se si è da soli o con i congiunti. Sì, se a bordo si trasportano persone, anche familiari ma non conviventi. Lo stesso vale per le moto.Non devo usarla se vado in bicicletta o sul monopattino.No, sia all'aperto sia al chiuso non deve essere indossata a meno che non si riesca a mantenere la distanza di 2 metri dalle altre persone.Sì, è obbligatoria sempre al chiuso a meno che non si stia in stanza da soliSì, è obbligatoria.Al ristorante si deve indossare quando non si sta seduti al tavolo. Al bar si deve indossare prima e dopo la consumazione di cibo e bevande e in questo caso va mantenuta la distanza di un metro.Sì, è obbligatoria dai 6 anni in su.Sono esentati coloro che hanno patologie o disabilità incompatibili con la copertura di naso e bocca e