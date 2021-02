Nicola De Matteo nella giuria del Premio Letterario "Terre di Puglia"

Un riconoscimento all'ideatore della Notte Bianca della Poesia, che ha abbracciato da alcuni anni Giovinazzo, divenendo una delle manifestazioni più seguite del panorama culturale regionale.E così il deus ex machina della kermesse poetica,è stato inserito nella giuria del prestigiosodi Santeramo in Colle, ideato daldella località murgiana. Il premio gode della collaborazione e del sostegno economico della Teca del Mediterraneo, Biblioteca del Consiglio regionale della Puglia, del GAL "Terre di Murgia" e del Comune di Santeramo in Colle.Nella giuria, che quest'anno prevede la partecipazione di personalità provenienti da Francia, Polonia e Spagna, sono coinvolti anche dieci studenti di Santeramo, i quali assegneranno anche una menzione speciale ad un libro da loro scelto.La cerimonia di premiazione sarà aperta al pubblico ed avverrà all'interno della Biblioteca Comunale santermana, nell'ultimo fine settimana di settembre 2021.Come anticipato in apertura, si tratta certamente di un riconoscimento all'attività di promozione a trecentosessanta gradi della poesia, portata avanti con tenacia dal delegato metropolitano all'Istituto Vittorio Emanuele II. E proprio dall'ex convento domenicano potrebbero arrivare novità nelle prossime giornate, con nuovi importanti progetti per far ripartire l'arte e la cultura a Giovinazzo sin dai prossimi mesi, ma anche con interventi strutturali attesi da tempo: c'è voglia di ricominciare a tessere quella trama che unisce tante persone che aspettano solo di tornare a godere del bello dopo tanti mesi di silenzi assordanti.