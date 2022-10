Giornate FAI d'Autunno: a Giovinazzo aperto il complesso di San Domenico

Sabato 15 ottobre:

Domenica 16 ottobre

Tornano a Giovinazzo leche quest'anno riaprirà uno dei luoghi simbolo della città, permettendo di conoscerlo meglio da una diversa prospettiva. Un appuntamento da non perdere.In tutta Italia saranno complessivamente 700 i luoghi inaccessibili o poco valorizzati di 350 città italiane aperti al pubblico nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 ottobre prossimi. Ingresso a contributo libero.Il, in particolare, illustrerà ilpresente in piazza Vittorio Emanuele II, a seguito della scoperta e riuso dell'antico nucleo originario di fondazione, collocato sotto l'altare maggiore della centralissima parrocchia. Un luogo ricco di storia e che è strettamente connesso con la vita della cittadina adriatica negli ultimi secoli.«Questo sito - spiegano dal FAI Giovinazzo - insieme a tutto il complesso, incluso il chiostro annesso all'Istituto Vittorio Emanuele II, testimonia del rinnovato interesse per la presenza del monachesimo domenicano in città che ebbe un ruolo significativo non solo per la preghiera e per le arti e le scienze, ma anche per i rapporti con le istituzioni e con gli avvenimenti cittadini. L'apertura di sabato e domenica permetterà di riconoscere le vicende legate alla definizione del disegno della facciata della chiesa a partire dai rilievi eseguiti dall'architetto giovinazzese Giuseppe Matropasqua nel 1828 e con le diverse ipotesi progettuali che si sono avvicendate nel tempo. Il visitatore sarà quindi accompagnato all'interno della chiesa con la quadreria della bottega dei De Musso e la pala deldi Lorenzo Lotto, sino a percorrerenella zona presbiteriale con il racconto dei recenti lavori di recupero e restauro da parte degli architetti impegnati nel cantiere».Un lavoro ancora una volta eccellente da parte del gruppo guidato dall'architetto Michele Camporeale, che continua ad avere il merito di far (ri)scoprire luoghi di Giovinazzo che per troppo tempo sono rimasti nell'ombra, mai valorizzati sino in fondo.dalle 10:00 alle 22:00 Nel pomeriggio le visite saranno sospese dalle ore 18:00 alle ore 20:00.: dalle 08:30 alle 22:00 Nella mattina le visite saranno sospese dalle ore 10:00 alle ore 11:00 e dalle ore 11:30 alle ore 12:30.Nel pomeriggio le visite saranno sospese dalle ore 17:30 alle ore 20:00.Le visite saranno sospese durante le funzioni religiose come da calendario riportato e dureranno 50 minuti per un massimo di 20 visitatori a turno.Per prenotarsi si può cliccare su questo link https://fondoambiente.it/luoghi/chiesa-di-san-domenico-112376?gfa