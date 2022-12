Natale al Centro, tutti gli appuntamenti del fine settimana a Giovinazzo

Prendono sempre più forma le festività natalizie a Giovinazzo. Articolato il cartellone di eventi varato dall'assessorato alla Cultura e Turismo e da quello alle Attività Produttive.Difficile orientarsi, sia per un accavallamento di appuntamenti dovuto alla cronica incapacità delle associazioni locali a darsi un coordinamento, sia per la necessità di concentrare eventi in un arco temporale ristretto.Proviamo dunque a fare ordine.Questo sabato, 10 dicembre, sarà caratterizzato dai percorsi natalizi all'interno del borgo antico e dai mercatini natalizi in piazza Meschino e piazza Duomo. In piazza Costantinopoli, al mattino ed a sera, ci sarà anche la Casa di Babbo Natale per scatti e sorrisi da regalare ai più piccoli. Ed a proposito di mercatini, all'interno della Sala Primavera dell'Istituto Vittorio Emanuele II ci saranno quelli allestiti dalla Touring Juvenatium. Apertura in questo caso dalle 18.00 alle 22.00. Si replica la domenica mattina dalle 10.00 alle 13.00.Sempre nell'IVE sarà visitabile la bella mostra di presepi artistici organizzati dall'AIAP, con cancelli aperti dalle 18.00.La Pro Loco ha invece organizzato, in collaborazione e presso la Cartolibreria Mary Poppins i laboratori e giochi per piccoli elfi denominata "Bimbinfesta".Infine in Sala San Felice apre i battenti questa sera e sino al 15 dicembre "Esperienze d'arte" - mostra dei lavori degli alunni terza e quarta classe della scuola primaria "San Giovanni Bosco", anch'essa a cura della Touring Juvenatium.Tutti gli appuntamenti, escluso "Bimbinfesta", andati in scena al sabato, si ripeteranno alla domenica.Dalle 7.00 alle 13.00, infine, all'interno dell'area mercatale, torna il mercato settimanale straordinario.