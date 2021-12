“Natale con Noi”, la Santa Allegrezza torna per le strade di Giovinazzo

La musica e la tradizione torneranno a far sentire la gioia dell'atmosfera natalizia per le strade della città.Questo avverrà grazie al'evento ideato dall'che farà ascoltare la(in foto qualche anno fa i "volontari" che rallegravano le vie del centro), canto natalizio locale, a qualche ora dal giorno più atteso della fine dell'anno.Giovinazzo si preparerà al Natale con la forza della semplicità che solo la tradizione riesce a trasmettere e protagonisti saranno i cittadini, chiamati ad unirsi in un unico gruppo e ad esprimersi in un'unica voce.L'Orchestra Cortese fa, dunque, appello a tutti i giovinazzesi, affinché le sere di mercoledì 22 e di venerdì 24 dicembre partecipino al giro festoso per le vie cittadine, mossi da entusiasmo e dall'amore per le usanze cittadine.Non sono richieste doti canore e musicali particolari. L'invito è rivolto a chiunque voglia divertirsi e far divertire, non dimenticando di rievocare il clima natalizio. Famiglie, con bambini e nonni, cantanti e musicisti amatoriali di chitarra, fisarmonica, percussioni o di altri strumenti saranno i benvenuti nella squadra formata dal gruppo musicale giovinazzese.Quanti vorranno aderire all'iniziativa potranno recarsi presso la Scuola Comunale "Filippo Cortese"ovvero prima dell'avvio della sfilata musicale che renderà speciale il periodo natalizio a Giovinazzo.