"Natale al centro": tutto il programma di questa sera a Giovinazzo

IL PROGRAMMA COMPLETO

Continuano le iniziative del programma 'Natale al Centro', varato dall'assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Giovinazzo. Dopo il discreto successo di domenica 19 dicembre, questa sera, 23 dicembre, torna l'animazione per le vie del centro cittadino e nell'incantevole borgo antico addobbato a festa. Si parte alle ore 18.00 con la parata dell'Orchestra di Fiati della scuola di Musica "Filippo Cortese", che ieri ha deliziato i giovinazzesi eseguendo la "Santa Allegrezza" per la strade. In piazza Umberto I ci saranno i mercatini ed il "Carro dei Comici" tornerà ad esibirsi dalle 19.00 in piazza Benedettine, una delle cornici più suggestive del centro storico. Alle 19.30 da non perdere nemmeno il concerto del Coro di Voci Bianche della "Filippo Cortese", mentre alle 20.00 l'associazione Pro Loco farà "nascere" Gesù Bambino riscoprendo un'antica tradizione.Poi tanti giochi e divertimento per i più piccoli, sia in piazza Vittorio Emanuele II sia in piazza Costantinopoli.Di seguito il programma completo del 23 dicembre.DALLE 17.00 LETTURA ANIMATA CON KAMISHIBAL , LABORATORIO ARTISTICO E ARRIVO DI BABBO NATALE.ORE 18.00 - PARATA DELL'ORCHESTRA DI FIATI "FILIPPO CORTESE" PER LE VIE CITTADINEP.ZZA UMBERTO I - APERTURA MERCATINIPIAZZA VITTORIO EMANUELE II - APERTURA CASA BABBO NATALEORE 18.30 - PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - SPETTACOLO DI GIOCOLERIA YING YONGORE 19.00 - P.ZZA BENEDETTINE SPETTACOLO "CARRO DEI COMICI"ORE 19.30 - PIAZZA COSTANTINOPOLI - CORO VOCI BIANCHE SCUOLA FILIPPO CORTESEORE 20.00 - PIAZZA UMBERTO I -PROLOCO - NASCITA GESÙ BAMBINOORE 20.30 - P.ZZA COSTANTINOPOLI SPETTACOLO GIOCOLERIAIN PIAZZA COSTANTINOPOLI CI SARANNO ANCHE I GONFIABILI DELLA NETIUM