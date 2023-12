Natale al Centro, tutti gli appuntamenti a Giovinazzo del 9 dicembre

Villaggio di Babbo Natale, mercatini e visite guidate: tutto ciò che c'è da sapere per non perdersi nulla

Un momento di allegria per grandi e piccini: quest'oggi, 9 dicembre, si inaugurano a Giovinazzo il Villaggio di Babbo Natale ed anche i mercatini natalizi, con tanti oggetti a tema in vendita negli stand. Appuntamenti che si replicheranno per tutto il week-end, da trascorrere con gioia insieme a tutta la famiglia.E per l'occasione ci saranno anche tre superstar social: Kekka Barese, Angelo De Zio e Domenico Lamacchia, il trio de 'I pupi di zucchero', freschi della pubblicazione del loro singolo natalizio contro i pregiudizi, intitolato Natal special.L'evento è ad accesso libero e senza prenotazione.Ma il programma è ricchissimo e si completa con mercatini, mostra di presepi e visite guidate.Da mattino a sera - piazza Vittorio Emanuele IIVILLAGGIO DI BABBO NATALE con musica nataliziaa cura di Wonderland EventiDalle 18.00 - Sala Marano Istituto Vittorio Emanuele IIMercatini di Natalea cura della Touring JuvenatiumDalle 18.30 alle 21.00 - Istituto Vittorio Emanuele IIMostra di presepi "Un Natale di Misericordia"a cura dell'Aiap GiovinazzoPer tutta la giornata - Piazza Vittorio Emanuele IIMercatini di Natalea cura dell'associazione XeniaDalle 17.00 alle 20 - Chiesette del centro storicoVisite guidate nell'ambito di "Tesori d'arte Sacra"a cura della Fondazione Museo Diocesano