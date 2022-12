"Natale al centro", doppio appuntamento con la Touring Juvenatium

I mercatini in sala Primavera

La mostra "Esperienze d'Arte"

L'associazione culturaleorganizza un doppio appuntamento nell'ambito del cartellone "Natale al Centro", varato dall'amministrazione comunale.Il primo sarà inaugurato venerdì 9 dicembre alle ore 18.00 all'interno della sala Primavera dell'Istituto Vittorio Emanuele II. Si tratta di un mercatino al cui interno artisti locali esporranno le loro creazioni, interamente realizzate a mano utilizzando ceramiche, tessuti, maglie, vetro, legno, acquerelli e tempere.«E non mancherà - spiegano dall'associazione guidata da Vito Fumai - l'angolo dedicato ai più piccoli per imbucare la loro letterina nella cassetta postale di Babbo Natale ed una postazione pensata per tutti coloro che vorranno scattarsi una foto con una cornice originale per fare magari gli auguri a qualcuno di speciale! ».Inaugurazione venerdì 9 dicembre ore 18.00Sabato 10 dicembre 18.00/22.00Domenica 11 dicembre 10.00/13.00 – 18.00/22.00Lunedì 12 dicembre 18.00/22.00Il secondo appuntamento natalizio con la Touring Juvenatium è denominato "Esperienza d'Arte" ed ha coinvolto a monte alunni ed alunne delle classi terze e quarte della scuola primaria "San Giovanni Bosco".«L'artista e pittrice Elisa Raguseo, coadiuvata e supportata dall'Associazione Touring Juvenatium Odv - spiega ancora la nota dell'associazione di corso Principe Amedeo - ha fatto scoprire agli alunni, attraverso racconti e illustrazioni, la vita, le opere e il genio di Henry Matisse, il pittore della gioia. Così gli alunni, stendendo pennellate di colori accesi e contrastanti e attraverso la tecnica del collage hanno creato opere in grado di suscitare piacevoli emozioni. Originale il supporto utilizzato per realizzare queste opere, rendendole "arte da asporto"».Inaugurazione sabato 10 dicembre ore 18.00- domenica 11 dicembre 10.00/13.00 - 18.00/21.00- da lunedì 12 a giovedì 15 dicembre 9.00/12.00