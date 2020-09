Nando Nunziante a Sant’Agostino per parlare di Covid-19

È l'ospite attesissimo dell'incontroche si terrà questa sera presso la parrocchia Sant'Agostino., giornalista del Tgr Puglia, interverrà nell'evento di punta del programma messo a punto dalla, guidata daLa devozione all'arcangelo che lottò contro Satana sarà il tema centrale della serata, ma ci sarà anche spazio per riflessioni sull'attualità ed in particolare sul difficile periodo di pandemia che ha sconvolto e cambiato profondamente la vita di tanti. Nunziante, che ha vissuto in prima persona l'esperienza del contagio da Covid-19, porterà la propria testimonianza della malattia e di quei lunghissimi giorni di ricovero presso il Policlinico di Bari.La paura di non farcela è stata tanta, come egli stesso racconta in un bellissimo articolo pubblicato su Nuova Armonia, con il respiro corto a fare da mannaia costante sulla testa. Tuttavia, l'attaccamento alla vita è stato più forte di tutto. «La vita è un attimo – ha dichiarato sulla rivista di RaiSenior -, questo ho capito ancor di più. Ma un attimo possiamo renderlo eterno, se amiamo la vita negli occhi e nel cuore degli altri. Anche semplicemente con un pensiero o un messaggio di poche parole. Perché non ci si salva mai da soli».Di questo e di altri aspetti legati al culto di San Michele si discuterà questa sera. L'appuntamento è alle ore 20.15. Ingresso con mascherina e dopo igienizzazione delle mani fino ad esaurimento dei posti.