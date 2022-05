Giovinazzo e Trani unite nel nome di San Michele Arcangelo

Una unione che dura da tempo, nel nome della fede e della devozione perLaguidata dal priore Nicola Depalo, è stata accolta dagli omologhi tranesi per la processione che si è svolta l'8 maggio scorso nel capoluogo della sesta provincia pugliese. Una data non trascurabile, che ogni anno coincide con il giorno dell'apparizione dell'arcangelo nella grotta di Monte Sant'Angelo.A Giovinazzo, invece, il santo viene festeggiato nella data della memoria liturgica, il 29 settembre.A margine della processione di 8 giorni fa, i rappresentanti giovinazzesi della Confraternita di San Michele Arcangelo sono stati quindi salutati dai confratelli di Trani, a loro volta ospitati nel Barese in settembre 2021, ed in quella circostanza è stata donata loro una pergamena che ha suggellato questa fratellanza.Dalla Confraternita di Giovinazzo ricordano come questo sia un modo «per "fare" comunione tra le associazioni laicali cattoliche e soprattutto una maniera per mettere in pratica l'idea di cammino sinodale interno alla Chiesa voluto da tempo dalla Santa Sede».Sotto il nostro articolo, una piccola galleria fotografica che racconta la domenica tranese della rappresentanza giovinazzese.