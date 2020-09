San Michele Arcangelo, stasera Mons. Cornacchia a Giovinazzo

Si chiude stasera il Triduo in onore di, curato dall'omonima Confraternita in coordinamento con la Parrocchia Sant'Agostino.Quest'oggi, 28 settembre, una serie di appuntamenti si susseguiranno tra mattina e pomeriggio. Si comincia presto, alle ore 8.00, con la celebrazione dalla Santa Messa nella parrocchia guidata daNella seconda parte della giornata ci sarà la possibilità di confessarsi nella fascia oraria tra le 18.00 e le 18.45. Sempre alle 18.00 ci sarà la Recita della Corona angelica ed a seguire la Celebrazione dei Primi Vespri della solennità di San Michele Arcangelo, a cui seguirà il momento clou della giornata, rappresentato dallache sarà presieduta dal Vescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi,A tutte le celebrazioni si potrà assistere solo muniti di mascherina, igienizzandosi le mani con il gel all'ingresso della chiesa di Sant'Agostino ed esclusivamente sedendosi nei posti indicati che permetteranno di mantenere il distanziamento per evitare il diffondersi del Covid-19.