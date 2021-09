Giovinazzo in festa per San Michele Arcangelo: il programma

Giovinazzo è in festa quest'oggi, 29 settembre, per la festa liturgica in onore diNella serata di ieri si è concluso il Triduo nella parrocchia Sant'Agostino ed il programma odierno prevede alle ore 8.00 la prima Santa Messa della giornata. Poi, nel pomeriggio, il clou dei festeggiamenti, necessariamente ridotti in ossequio alla normativa anti-Covid.Alle ore 18.00 vi sarà il giro per le strade dell'omonimo quartiere della Bassa Musica "Armonia Molfettese", mentre alle 18.30 si entrerà nel vivo del rito religioso con la recita della Corona angelica.Alle 19.00 lapresieduta da don Massimiliano Fasciano, parroco di Sant'Agostino ed assistente ecclesiastico della Confraternita diche ha curato l'intero programma. Alla Santa Messa vespertina presenzierà anche una rappresentanza del corpo della Polizia di Stato.Al termine della celebrazione sarà recitato l'atto di affidamento a San Michele Arcangelo e sarà impartita la benedizione solenne.A seguire, in piazza Sant'Agostino, vi sarà un piccolo spettacolo pirico.