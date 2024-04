"Mozart vs Beethoven" all'"Aprile musicale giovinazzese"

Dopo l'omaggio al tango nella serata di ieri, questa sera, venerdì 5 aprile, alle 20.30, secondo appuntamento in Sala San Felice con l'"Pima del concerto la musica si farà anche anche dibattito tra esperti e diverrà confronto tra grandi compositori:con i cameristi di "Oltre Lirica" Domenico Michele Cetera (clarinetto), Vincenzo Sallustio (oboe), Gaetano Fioriello (fagotto), Marco Arbore (corno), Dario Novielli (pianoforte), impegnati con il quintetto in mib per pianoforte e fiati K.V. 452 di Mozart e con l'analoga formazione in mib op. 16 per pianoforte e fiati di Beethoven.Il concerto sarà preceduto, alle 19.50, da un dibattito sul tema "Senza arte né parte: perché le donne artiste sono dimenticate?". Relaziona la docente e pianista Annamaria Giannelli; l'incontro è promosso e curato in partnership dall'associazione Fidapa BPW sezione di Giovinazzo e "Angeli Eventi ETS". L'ingresso, così come accaduto nella prima serata, è gratuito sino ad esaurimento posti.