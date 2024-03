"Aprile musicale giovinazzese", quattro giorni di eventi a Giovinazzo

Sarà un mese di aprile all'insegna della musica a Giovinazzo. Presentata ieri mattina, 25 marzo,rassegna organizzata da "Angeli Eventi ETS" a partire dacon una serie di appuntamenti pensati per incontrare gusti musicali differenti. Alla conferenza stampa erano presenti il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, l'assessore alla Cultura e al Turismo, Cristina Piscitelli, la presidente di ' Angeli Eventi ETS', Angela Cuoccio, e la presidente di FIDAPA BPW sezione di Giovinazzo, Maria Fidelia Bavaro.Nutrito infatti il programma della rassegna, che si avvale del patrocinio di Regione Puglia, Università degli studi di Bari "Aldo Moro", del prezioso contributo di Fondazione Puglia e della partnership di Fidapa BPW sezione di Giovinazzo.Si inizia il, alle ore 20.00, con una serata a ingresso gratuito dal titolo "Tango est! – grandi interpreti", concerto per contrabbasso e pianoforte che apre lo spazio dedicato ai compositori dei Paesi latini - e al contrabbasso come strumento solista - grazie al duo di interpreti di fama internazionale costituito da Camilla Badessi e Fabrizio Mocata. Musiche di Piazzolla, Farkas, Mocata, Pugliese, Plaza, Brighenti, Koussevitzky.Il giorno dopo,alle 20.30, prima del concerto la musica si fa anche dibattito tra esperti, e confronto tra Sommi: "Mozart vs Beethoven", con i cameristi di "Oltre Lirica" Domenico Michele Cetera (clarinetto), Vincenzo Sallustio (oboe), Gaetano Fioriello (fagotto), Marco Arbore (corno), Dario Novielli (pianoforte), impegnati con il quintetto in mib per pianoforte e fiati K.V. 452 di Mozart e con l'analoga formazione in mib op. 16 per pianoforte e fiati diBeethoven. Il concerto sarà preceduto - alle 19.50 - da un dibattito sul tema "Senza arte né parte: perché le donne artiste sono dimenticate?". Relaziona la docente e pianista Annamaria Giannelli; l'incontro è promosso e curato in partnership dall'associazione Fidapa BPW sezione di Giovinazzo e "Angeli Eventi ETS". Ingresso gratuito., invece (alle 20.30), sarà la volta di un altro spettacolo a ingresso gratuito: "Tempistiche irregolari", ovvero Ekland e Redi Hasa in concerto (rispettivamente al pianoforte e al violoncello): musiche di Shostakovich, Bregovic, Chačaturjan e trascrizioni di brani della tradizione balcanica e salentina a cura di Ekland Hasa.La rassegna si concluderàalle 20.30 con "Klassicrock – I classici del rock per quartetto di sassofoni". In scena i cameristi del 4sax quartet di "Oltre Lirica" Daniele Chiapperino (sax soprano), Biagio Pugliese (sax contralto), Gaetano Flora (sax tenore), Luigi Lovicario (sax baritono) e le musiche di Beatles, Rolling Stones, Aerosmith, Deep Purple, Queen, Abba, The Police, Guns n' Roses, Coldplay, Michael Jackson, ovvero le pietre miliari del pop-rock mondiale riarrangiate per quartetto di sassofoni. Ticket d'ingresso 5 euro.«Aprile musicale giovinazzese-Musica per tutti" è un progetto che abbiamo sostenuto fin dall'inizio per avvicinare sempre più pubblico alla cultura musicale che da sempre ha connotato la città», hanno spiegato il sindaco Michele Sollecito e l'assessore alla Cultura e al Turismo Cristina Piscitelli, «e per garantire un ulteriore presidio sul nostro territorio in un periodo che ci prepara ad accogliere le prossime iniziative estive. Un plauso ad "Angeli eventi" per aver confermato la scelta della nostra città e per portare un evento di grande qualità a Giovinazzo».«Siamo estremamente soddisfatti per aver finalmente realizzato un progetto da lungo tempo accarezzato - ha aggiunto Angela Cuoccio, presidente di "Angeli eventi ETS - pensato come un omaggio alla città di Giovinazzo, alla sua tradizione musicale e alla sua cittadinanza estremamente attiva. Un progetto reso possibile grazie al sostegno fondamentale di Fondazione Puglia».