Si chiude stasera la rassegna "Aprile musicale giovinazzese"

Dopo il tutto esaurito delle prime tre serate, si chiuderà quest'oggi, in Sala San Felice, la rassegna, organizzata da Angeli Eventi ETS, grazie al contributo di Fondazione Puglia, con il patrocinio della Regione Puglia, dell'Università di Bari, con il patrocinio non oneroso della Città di Giovinazzo e della sede cittadina della Fidapa.La kermesse che sta avendo un ottimo riscontro di pubblico si concluderà conIn scena ci saranno i cameristi del 4sax quartet di "Oltre Lirica": Daniele Chiapperino (sax soprano), Biagio Pugliese (sax contralto), Gaetano Flora (sax tenore), Luigi Lovicario (sax baritono). Eseguiranno musiche dal repertorio popolarissimo di gruppi immortali del panorama internazionale quali Beatles, Rolling Stones, Aerosmith, Deep Purple, Queen, Abba, The Police, Guns n' Roses, Coldplay, ma anche di pop star come Michael Jackson. Si tratta, con ogni evidenza, come annunciato in fase di presentazione,Ingresso a 5 euro, unico appuntamento a pagamento di una rassegna dal rilevante valore nel panorama musicale regionale.