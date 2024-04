"Aprile musicale giovinazzese", il programma completo

A partire da giovedì 4 e sino a domenica 7, la Sala San Felice ospiterà "Aprile musicale giovinazzese – Musica per tutti", rassegna organizzata da "Angeli Eventi ETS", che si avvale del patrocinio di Regione Puglia e Comune di Giovinazzo, Università degli studi di Bari "Aldo Moro", del prezioso contributo di Fondazione Puglia e della partnership della locale sezione Fidapa BPW.Si inizia il 4 aprile, alle ore 20.00, con una serata a ingresso gratuito dal titolo "Tango est! – grandi interpreti", concerto per contrabbasso e pianoforte che apre lo spazio dedicato ai compositori dei Paesi latini - e al contrabbasso come strumento solista - grazie al duo di interpreti di fama internazionale costituito da Camilla Badessi e Fabrizio Mocata. Musiche di Piazzolla, Farkas, Mocata, Pugliese, Plaza, Brighenti, Koussevitzky.Il giorno dopo, venerdì 5 aprile, alle 20.30, prima del concerto la musica si fa anche dibattito tra esperti, e confronto tra Sommi: "Mozart vs Beethoven", con i cameristi di "Oltre Lirica" Domenico Michele Cetera (clarinetto), Vincenzo Sallustio (oboe), Gaetano Fioriello (fagotto), Marco Arbore (corno), Dario Novielli (pianoforte), impegnati con il quintetto in mib per pianoforte e fiati K.V. 452 di Mozart e con l'analoga formazione in mib op. 16 per pianoforte e fiati diBeethoven. Il concerto sarà preceduto - alle 19.50 - da un dibattito sul tema "Senza arte né parte: perché le donne artiste sono dimenticate?". Relaziona la docente e pianista Annamaria Giannelli; l'incontro è promosso e curato in partnership dall'associazione Fidapa BPW sezione di Giovinazzo e "Angeli Eventi ETS". Ingresso gratuito.Sabato 6 aprile, invece (alle 20.30), sarà la volta di un altro spettacolo a ingresso gratuito: "Tempistiche irregolari", ovvero Ekland e Redi Hasa in concerto (rispettivamente al pianoforte e al violoncello): musiche di Shostakovich, Bregovic, Chačaturjan e trascrizioni di brani della tradizione balcanica e salentina a cura di Ekland Hasa.La rassegna si concluderà domenica 7 aprile alle 20.30 con "Klassicrock – I classici del rock per quartetto di sassofoni". In scena i cameristi del 4sax quartet di "Oltre Lirica" Daniele Chiapperino (sax soprano), Biagio Pugliese (sax contralto), Gaetano Flora (sax tenore), Luigi Lovicario (sax baritono) e le musiche di Beatles, Rolling Stones, Aerosmith, Deep Purple, Queen, Abba, The Police, Guns n' Roses, Coldplay, Michael Jackson, ovvero le pietre miliari del pop-rock mondiale riarrangiate per quartetto di sassofoni. Ticket d'ingresso 5 euro.