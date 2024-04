"Aprile musicale giovinazzese", si parte con l'omaggio al tango

Appuntamento alle 20.00 in Sala San Felice

Partirà questa sera l'la rassegna organizzata da "Angeli Eventi ETS", che si avvale del patrocinio di Regione Puglia e Comune di Giovinazzo, Università degli studi di Bari "Aldo Moro", del prezioso contributo di Fondazione Puglia e della partnership della locale sezione Fidapa BPW.Si inizia dunque, alle ore 20.00 in Sala San Felice, con una serata dal titolo, concerto per contrabbasso e pianoforte che apre lo spazio dedicato ai compositori dei Paesi latini - e al contrabbasso come strumento solista - grazie al duo di interpreti di fama internazionale costituito da Camilla Badessi e Fabrizio Mocata. Saranno eseguiti brani di autori quali Astor Piazzolla, Farkas, Mocata, Pugliese, Plaza, Brighenti, Koussevitzky. Un omaggio a sonorità latine e sudamericane che si annuncia assai coinvolgente.L'ingresso è gratuito sino ad esaurimento posti