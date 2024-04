"Aprile musicale giovinazzese", buona la prima

Buona la prima! Possiamo dirlo con certezza raccontando della serata d'apertura della prima edizione della Rassegnaorganizzata da. È stato possibile realizzare il progetto grazie al contributo di Fondazione Puglia, con il patrocinio della Regione Puglia, dell'Università di Bari, con il patrocinio non oneroso della città di Giovinazzo e della sede cittadina della Fidapa. Nella gremita sala comunale San Felice, situata nel centro storico della città di Giovinazzo, è stato proposto "Tango Est !" concerto davvero interessante dal punto di vista stilistico e del contenuto musicale: protagonisti Camilla Badessi al contrabbasso e Fabrizio Mocata al pianoforte.Il saluto in apertura di Gianni Leccese di Angeli Eventi ETS. «Il progetto "Aprile Musicale Giovinazzese" è stato ideato e sviluppato per dedicare una intera rassegna a Giovinazzo, vista la tradizione musicale attuata da sempre in città e per la risposta entusiastica ricevuta nella stagione invernale di Oltre lirica Festival- ha affermato Gianni Leccese. È questa una rassegna musicale di quattro giorni più un fuori programma; in scena si alterneranno artisti nazionali e internazionali, artisti appartenenti a questa terra per proporre musica "per tutti"».Nel suo saluto, l'assessore alla cultura Cristina Piscitelli ha evidenziato il valore di una associazione e organizzazione non giovinazzese che, con grande impegno, ha donato serate musicali di qualità senza gravare sulle casse comunali.Un rapporto sinergico è stato messo in atto con l'associazione Fidapa, e di questa positiva collaborazione abbiamo parlato con la presidente Maria Fidelia Bavaro.Ecco cosa ci ha detto: «La partership tra Angeli Eventi Ets e Fidapa, sezione di Giovinazzo, nasce da un incontro tra le due presidenti che si sono scoperte entrambe socie della Fidapa, sebbene in sezioni diverse, Bitonto per Angela Cuoccio e Giovinazzo per Delia Bavaro. La condivisione delle tematiche vicine alle donne è stato il trade union che ha portato alla prima collaborazione con 'Oltre lirica music festival' e poi la successiva partership - ha affermato Delia Bavaro. Creare rete tra associazioni è un modo propositivo per sostenere le iniziative delle donne che operano nei vari settori economici ed è insito nello scopo sociale della stessa Fidapa : " promuovere iniziative autonomamente o iin collaborazione con altri Enti, Associazioni..." Siamo chiamati ad incoraggiare le donne ad un continuo impegno e consapevole partecipazione alla vita sociale, culturale, amministrativa di un territorio affinchè si possano rimuovere gli ostacoli ancora esistenti. La musica è cultura e come tale è un sano veicolo di crescita- ha così concluso la presidente Fidapa di Giovinazzo».La prima serata musicale della rassegna ha presentato un duo di fama nazionale e internazionale composto da Camilla Badessi al contrabbasso e Fabrizio Mocata al pianoforte in un viaggio di gradevole ascolto dedicato al tango, partendo dalla Russia fino a Buenos Aires.Le musiche selezionate per il concerto di Giovinazzo di Piazzolla, Farkas, Mocata, Pugliese, Plaza, Brighenti, Koussevitzky hanno avuto un grande riscontro da parte del pubblico che ha tributato applausi ad ogni brano.Bellissima atmosfera creata dall'esecuzione del brano "Ensuenos" di Brighenti e Cadicamo; su arrangiamento del pianista Fabrizio Mocata e' stato proposto "Recuerdo" di O.Pugliese. Le sonorità diventano più moderne e lo si scopre ascoltando " Nocturna Milonga" di J. Plaza, compositore creativo che ha traghettato il tango verso la modernità avvicinandolo alle prime contaminazioni jazz, fa notare il pianista Mocata.Interessante l'omaggio a Astor Piazzolla; senza eguali la bellezza stilistica vivace di "Libertango" e più malinconica di "Oblivion"; di spessore e contenuto musicale le composizioni del celebre pianista siciliano Fabrizio Mocata, estimatore del tango e raffinato esecutore.I virtuosismi strumentali del pianoforte che si intrecciano con quelli del contrabbasso sono stati espressione del talento di due professionisti della musica con studio e ricerca sempre nella direzione della musica di qualità. Il pubblico convenuto a Giovinazzo ne ha avuto chiara dimostrazione.