Monsignor Cornacchia ricorda Angelo Stallone nel Pontificale della domenica

Si è tenuto questa mattina, 21 agosto, all'interno della Concattedrale di Santa Maria Assunta il solenne Pontificale in onore di Maria SS di Corsignano, presieduto da, Vescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi.Durante l'omelia pronunciata alla presenza delle massime autorità civili e militari cittadine, il prelato ha ricordato la tragica scomparsa del 74ennecaduto mentre puliva la teca contenente l'effigie della Madonna ad inizio agosto e poi morto nei giorni scorsi dopo settimane di coma. Il Vescovo ha anche ricordato, fuggita dalla guerra e che ha trovato la morte nella nostra terra. Per loro Mons. Cornacchia ha chiesto una preghiera autentica da parte dell'intera comunità di fedeli.Durante l'omelia, invece, il prelato ha teso a sottolineare l'importanza della guida di Maria, che è tramite e mezzo per correggerci.è il messaggio che deve arrivare chiaro nelle case di tutti i giovinazzesi. «Bisogna farsi istruire, correggere ed amare dal Signore - ha detto don Mimmo - così come fa un buon padre di famiglia con i suoi figli».Cristo deve dunque essere parte centrale della nostra vita, anzi essenziale, e sull'esempio della Vergine dobbiamo imparare a fare spazio a Lui, a non sottrarci al suo amore ed a fare la sua volontà. Citando Papa Luciani, Cornacchia ha anche rimarcato come amare sia «correre verso la persona amata» ed è quello l'atteggiamento giusto che dovrebbe avere ciascun cristiano verso Dio. Anelare la sua presenza nella vita, rivolgere lo sguardo costantemente alla sua luce. Ed è tutto ciò che ha fatto la Madonna.