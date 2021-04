È iniziata venerdì 16 aprile la trentacinquesima, Vescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, alladi Giovinazzo.Il prelato è stato accolto con gioia dalla comunità guidata dapoiché si trattava di una visita attesa da tempo. Nella serata c'era stata dapprima la liturgia dell'accoglienza in cui il Vescovo aveva incontrato una rappresentanza delle associazioni operanti nella moderna parrocchia del rione alla periferia nord della città. A quel momento era seguita l'Assemblea pastorale, un momento di incontro in cui il Consiglio ha potuto simbolicamente abbracciare il suo pastore in un momento difficilissimo per l'intera comunità dei fedeli, schiacciati dal peso di una pandemia che si spera possa presto lasciare spazio a nuova vita ed a nuovi progetti.Oggi, domenica 18 aprile, la Visita Pastorale si concluderà col momento forse più solenne: alleinfatti, vi sarà la celebrazione eucaristica presieduta da Sua Eccellenza, che chiuderà una due giorni intensa e ricca di significato per la gente del rione.A questo link è possibile rivedere la liturgia dell'Accoglienza e l'Assemblea pastorale del 16 aprile.Come ha avuto modo di dire nella Supplica alla Madonna di Sovereto a Terlizzi, Monsignor Cornacchia esorta tutti i cattolici ae a non lasciarsi più sopraffare dalla mestizia, dal dolore, poiché Dio è fra noi, non ci abbandona nella barca in balìa di un mare tempestoso. I fedeli della Parrocchia Immacolata lo sanno bene e forti si aggrappano alla recente immagine del Risorto per guardare al futuro con fiducia rinnovata e amore verso il prossimo.