Ila Giovinazzo tornerà ad avere il suo aspetto più bello.Nelle scorse ore, infatti, sono stati completati i lavori di riposizionamento della balaustra compatibile con il paesaggio. Piantati i nuovi pali in legno rinforzati ed una rete protettiva capace però di essere avvolta all'occorrenza.Un accorgimento importante in vista di possibili marosi nella stagione autunnale ed invernale. E proprio all'autunno scorso risale (in foto sotto il nostro articolo) l'abbattimento della palizzata, con le onde che travolsero quanto di bello era stato realizzato dall'amministrazione comunale. Quel molo, esattamente come accade per quello di sottovento intitolato ai "Costruttori di Pace", sarà dunque nuovamente praticabile in tutta sicurezza e di sera l'effetto delle luci basse a led, così posizionate per evitare disagi alla navigazione in entrata nel porto, tornerà ad essere notevole.