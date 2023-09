Molo di Levante, primo danno alla rete che funge da parapetto

Le segnalazioni si sono susseguite nelle scorse ore ed abbiamo verificato. Sul molo di Levante, la rete che funge da parapetto,Difficile pensare che i venti settentrionali di questi giorni possano aver fatto quanto vedete in foto, tanto che una parte della rete sembra essere stata tagliata (ci vogliono più tagli per disancorarla).Se invece si trattasse di vandali, come appare evidente anche agli amministratori, saremmo alle solite. Si ripeterebbe quanto accaduto alla Rotonda sotto la passerella, in piazzale Aeronautica Italiana e dietro Palazzo Vescovile. Un "già visto" che urta la sensibilità di chi ha a cuore il decoro urbano. I responsabili, e se sono minori i loro genitori, devono pagare. Incredibile che gli sforzi di amministratori e cittadini perbene vengano sempre frustrati a danno dell'immagine di Giovinazzo.