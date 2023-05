Prove tecniche di molo illuminato a Levante

Prove tecniche di molo di Levante illuminato con i nuovi segnapasso.È accaduto nella serata di mercoledì 24 maggio, fatto subito immortalato da tanti cittadini, convinti si trattasse di un'accensione definitiva. Non è così, almeno per ora, come ci ha confermato l'assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo, che ci ha anche precisato come siano in corso i lavori di ripavimentazione del molo e che tutti gli impianti, a Levante come a Ponente, saranno ancora testati nelle prossime settimane. Le luci segnapasso sono state direzionate in modo da non intralciare la navigazione, secondo studi di illuminotecnica, e per rendere quel molo una sorta di prolungamento della passeggiata da piazzale Aeronautica Militare, rendendo ancor più suggestivo quel tratto di costa.Fondamentale per il completamento della messa in sicurezza e per il nuovo look del molo a Levante sarà la ringhiera che, assicurano da Palazzo di Città, avrà un aspetto non banale.Complessivamente l'opera, compresa la pulizia di cala Porto, costerà alle casse comunali 100mila euro, mentre i lavori manutentivi alla passerella sono stati affidati a percettori del Reddito di Cittadinanza tramite apposito programma.L'auspicio dei cittadini giovinazzesi è che il tutto possa essere terminato entro la metà di giugno, quando Giovinazzo sarà invasa da turisti stranieri come ormai accade da diversi anni in tutto il Barese.