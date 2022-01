"Mi nutro di cultura": all'Odeion di Giovinazzo la proiezione di "Quasi amici"

Sabato 29 gennaio ritorna il cinema degli affetti alla Fondazione Defeo-Trapani per la rassegna "Mi nutro di cultura".Verrà proiettato il noto film francese del 2011ispirato alla storia vera di una straordinaria amicizia, quella del miliardario ex direttore della Pommery, Philippe Pozzo di Borgo e il suo badante algerino, Abdel Sellou. Prima del loro incontro la sofferenza aveva graffiato le loro esistenze: nel 1993 in seguito ad un incidente Philippe era divenuto tetraplegico e Abdel aveva vissuto la terribile esperienza del carcere in Algeria. I due si sono incontrati quando Philippe aveva 43 anni e Abdel soli 21.Il film mostra con estrema chiarezza la forza di questo legame, nonostante le differenze, e i benefici di cui entrambi sono riusciti a godere con la loro amicizia. La sceneggiatura si è ispirata tra l'altro al romanzo del miliardario "Il diavolo custode", che narra di come il rapporto con Abdel gli abbia cambiato la vita e, poco dopo si è aggiunta anche la versione di Abdel Sellou che ha scritto l'opera "Mi hai cambiato la vita", dedicata all'amico. Insomma una pellicola che ben si presta ad esplorare insieme la grande forza di uno dei sentimenti più nobili e disinteressati,che può unire e migliorare persone con vissuti molto diversi, superando ogni barriera fisica e sociale. Una commedia godibile grazie ai dialoghi brillanti e all'ottima interpretazione dei due attori protagonisti.Un vero inno alla vita e al coraggio di cambiare, con un finale molto emozionante, che non spoileriamo, sottolineato dall'incantevole musica di Ludovico Einaudi.Apertura sala alle 19.30 e si accede tramite abbonamento o biglietto del costo di 10 euro. In base alle disposizioni di legge inerenti all'emergenza sanitaria, è necessario entrare esibendo il green pass rafforzato e indossando la mascherina FFP2. Per prenotazioni e info, contattare il numero 3401062022.