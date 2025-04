Meteo Giovinazzo, domenica con annuvolamenti nella parte centrale della giornata

Temperature minime ancora fredde, vicine ai 5° per via di correnti settentrionali

DOMENICA 6 APRILE

Domenica con mattinata nuvolosa su Giovinazzo e possibilità di sporadici brevi rovesci nella parte centrale della giornata. Le temperature massime si assesteranno sui 17°. Mare poco mosso al mattino, poi per via delle correnti nord-occidentali diverrà agitato sino a sera. Tardo pomeriggio sereno, serata stellata, ma minime della notte in discesa sino a 5°. Lunedì soleggiato e valori termici in picchiata, decisamente invernali.SOLE - Sorge: 6:27, Tramonta: 19:22LUNA - Leva: 12:52, Cala: 3:36 - Gibbosa crescente