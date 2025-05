Temperature quasi estive su Giovinazzo. Nuvole al pomeriggio

Temperature quasi estive su Giovinazzo in questa prima domenica di maggio, col termometro ad indicare fino a 28°. In tanti, ne siamo certi, approfitteranno per un primo tuffo in mare, che sarà quasi calmo.Al pomeriggio previsti annuvolamenti, senza però fenomeni piovosi. Serata nuvolosa, minime della notte sui 19° in netta risalita. Lunedì possibili brevi ma consistenti rovesci nella parte centrale della giornata.SOLE - Sorge: 5:45, Tramonta: 19:52LUNA - Leva: 11:50, Cala: 2:10 - Gibbosa crescente