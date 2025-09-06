Meteo domenica, velature al pomeriggio su Giovinazzo

Ventilazione variabile da quadranti settentrionali e moto ondoso in aumento lungo i litorali giovinazzesi in questa prima domenica di settembre. Le massime raggiungeranno i 27° e nel pomeriggio sono previste velature dopo una mattinata a prevalenza di cielo sereno.Minime della notte sui 21°. Nelle prime giornate della settimana, nuovo innalzamento termico sino a toccare 32°.SOLE - Sorge: 6:23, Tramonta: 19:16LUNA - Leva: 19:13, Cala: 5:47 - Gibbosa calante