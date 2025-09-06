Porto di Giovinazzo. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Porto di Giovinazzo. Foto Gianluca Battista
Territorio

Meteo domenica, velature al pomeriggio su Giovinazzo

Mare da mosso a molto mosso per tutta la giornata

Giovinazzo - domenica 7 settembre 2025
Ventilazione variabile da quadranti settentrionali e moto ondoso in aumento lungo i litorali giovinazzesi in questa prima domenica di settembre. Le massime raggiungeranno i 27° e nel pomeriggio sono previste velature dopo una mattinata a prevalenza di cielo sereno.
Minime della notte sui 21°. Nelle prime giornate della settimana, nuovo innalzamento termico sino a toccare 32°.

DOMENICA 7 SETTEMBRE
SOLE - Sorge: 6:23, Tramonta: 19:16
LUNA - Leva: 19:13, Cala: 5:47 - Gibbosa calante
  • meteo Giovinazzo
Bandiera della Palestina da Palazzo di Città: il punto di vista del sindaco di Giovinazzo
6 settembre 2025 Bandiera della Palestina da Palazzo di Città: il punto di vista del sindaco di Giovinazzo
Antonio Decaro, arriva il "sì " decisivo per le Regionali - VIDEO
6 settembre 2025 Antonio Decaro, arriva il "sì" decisivo per le Regionali - VIDEO
Altri contenuti a tema
Prevalenza di sole e massime in calo nell'ultima domenica di agosto Prevalenza di sole e massime in calo nell'ultima domenica di agosto Giovinazzo si appresta a vivere una settimana caratterizzata dal bel tempo
Tempo variabile nella domenica di Giovinazzo Tempo variabile nella domenica di Giovinazzo Possibilità ancora di un tuffo in mare per i tanti che da lunedì riprenderanno a lavorare
Meteo Festa Patronale, domenica con tempo variabile a Giovinazzo Meteo Festa Patronale, domenica con tempo variabile a Giovinazzo Massime sui 31°. Ampie schiarite a sera
Ferragosto con qualche nube e possibilità di pioggia a sera su Giovinazzo Ferragosto con qualche nube e possibilità di pioggia a sera su Giovinazzo Le massime toccheranno 31°
Cielo stellato su Giovinazzo nella notte di San Lorenzo Cielo stellato su Giovinazzo nella notte di San Lorenzo Temperature massime domenicali vicine ai 31°
Giovinazzo respira, massime sui 28° Giovinazzo respira, massime sui 28° Domenica con correnti di Maestrale
Anticiclone africano in agguato: punte di 37° su Giovinazzo Anticiclone africano in agguato: punte di 37° su Giovinazzo Domenica incandescente. Nell'agro si arriva a 40°
Risalgono le massime su Giovinazzo: nuova ondata di caldo Risalgono le massime su Giovinazzo: nuova ondata di caldo Qualche velatura a metà giornata
"Giovinazzo Estate 2025 ", gli appuntamenti del fine settimana
6 settembre 2025 "Giovinazzo Estate 2025", gli appuntamenti del fine settimana
Bocce che passione per gli utenti della Cooperativa Anthropos
6 settembre 2025 Bocce che passione per gli utenti della Cooperativa Anthropos
Grande soddisfazione per i risultati dell’edizione estiva “Notti di Stelle”
6 settembre 2025 Grande soddisfazione per i risultati dell’edizione estiva “Notti di Stelle”
Primo weekend di settembre: ecco cosa fare in Puglia
6 settembre 2025 Primo weekend di settembre: ecco cosa fare in Puglia
PVA: «Tempo promesse finito: si esponga bandiera palestinese da Palazzo di Città»
5 settembre 2025 PVA: «Tempo promesse finito: si esponga bandiera palestinese da Palazzo di Città»
Ancora rifiuti abbandonati: questa volta tocca a II Trav. Daconto
5 settembre 2025 Ancora rifiuti abbandonati: questa volta tocca a II Trav. Daconto
Palestina, Sinistra Italiana Giovinazzo invita ad un presidio silenzioso
5 settembre 2025 Palestina, Sinistra Italiana Giovinazzo invita ad un presidio silenzioso
“Una questione di soldi”, Gabriella Genisi a Giovinazzo per il suo ultimo romanzo
5 settembre 2025 “Una questione di soldi”, Gabriella Genisi a Giovinazzo per il suo ultimo romanzo
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.