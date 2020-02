Meteo domenica: sole e correnti meridionali su Giovinazzo

Cielo in larga prevalenza sereno e ventilazione debole da quadrantinella mattinata domenicale dei giovinazzesi, con il mare che sarà finalmente dapprima poco mosso, con moto ondoso in ulteriore diminuzione.Il sole persisterà, eccetto sporadici passaggi di nuvole, fino al tramonto, con le temperature massime delle14.00 che toccheranno anche iPomeriggio mite per il periodo, con valori termici suie ventilazione sud-orientale di debole intensità.Serata stellata, caratterizzata ancora da correnti meridionali appena percettibili e picchi di umidità dell'. Colonnina di mercurio che indicherà minime notturne diTendenza al bel tempo anche per lunedì e martedì, quando sul litorale del nord barese ci saranno anche 18°.SOLE - Sorge: 6:56, Tramonta: 17:17LUNA - Leva: 17:34, Cala: 7:16 - Gibbosa calante