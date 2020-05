Meteo domenica: possibili piogge al mattino su Giovinazzo

DOMENICA 31 MAGGIO

Consistenti precipitazioni piovose potrebbero insistere su Giovinazzo sin dall'alba di questa ultima domenica di maggio.La moderata ventilazione di maestrale inizierà a pulire il cielo dalle nubi solo in tarda mattinata. Per le prime ore sono previsti brevi temporali alternati a schiarite. Le minime scenderanno sino a 14°, mentre le massime non supereranno i 19°, in calo deciso rispetto alle medie delle ultime settimane. Mare poco mosso, con moto ondoso in aumento.Al pomeriggio il sereno dovrebbe prendere il sopravvento grazie a correnti nord-occidentali più sostenute. Serata prevalentemente stellata con passaggio di nubi sparse, con valori termici sui 17° e umidità che toccherà picchi del 92%.Forte maestrale e cieli limpidi da lunedì.SOLE - Sorge: 5:22, Tramonta: 20:17LUNA - Leva: 14:00, Cala: 2:22 - Gibbosa crescente