Meteo domenica, nuova ondata di maltempo su Giovinazzo

DOMENICA 13 NOVEMBRE

Torna il maltempo su Giovinazzo in questa seconda domenica di novembre.Piogge e schiarite si susseguiranno in questa notte tra sabato e domenica, ma sarà al mattino che le precipitazioni si faranno più consistenti, con possibilità di divenire abbondanti all'ora di pranzo, spinte da una ventilazione nord-orientale. Massime in discesa di quasi 5 gradi, con la colonnina di mercurio ad indicare 18°. Mare molto mosso.Migliora al pomeriggio grazie a correnti meridionali che sgombereranno il cielo dalle nubi. Serata stellata, temperature sui 10° e umidità al 92% nettamente in risalita. Valori minimi della notte sui 9°. Inizio della settimana con risalita delle massime.SOLE - Sorge: 6:37, Tramonta: 16:35LUNA - Leva: 21:14, Cala: 12:06 - Gibbosa calante