Meteo domenica, Maestrale e massime sui 31° a Giovinazzo

DOMENICA 10 SETTEMBRE

Domenica caratterizzata da una ventilazione settentrionale di moderata intensità su Giovinazzo, con temperature massime sui 30-31°. In tanti decideranno di trascorrere la giornata festiva al mare, probabilmente per l'ultima volta in questa stagione estiva ormai agli sgoccioli. Acque mosse sul litorale giovinazzese con moto ondoso in diminuzione col trascorrere delle ore.Pomeriggio soleggiato e valori termici che al tramonto saranno di 24° circa. Serata stellata, umidità elevata al 93% e minime della notte sui 19°.Alta pressione prevista almeno sino alla metà della settimana con punte di 34°.SOLE - Sorge: 6:27, Tramonta: 19:10LUNA - Leva: 1:31, Cala: 17:24 - Luna calante