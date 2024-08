Mercato settimanale del 16 agosto, le info utili

Powered by

Si terrà regolarmente venerdì 16 agosto il mercato settimanale di Giovinazzo. A comunicarlo è stato nelle scorse giornate l'assessore alle attività produttive, Alfonso Arbore.Nonostante la settimana di festa in onore di Maria SS di Corsignano, il programma dei mercati rimane invariato proprio per andare incontro alle esigenze dell'utenza e dei suoi bisogni. Cancelli aperti in piazzale Salvo D'Acquisto dalle 7.00 alle 13.30.