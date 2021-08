Maria SS di Corsignano, oggi è la giornata dedicata alla famiglia

Sesto giorno di novena per Maria SS di Corsignano e giornata interamente dedicata alla famiglia.In un periodo storico in cui quella tradizionale è messa in discussione da alcuni settori della società, la Chiesa cattolica ribadisce forte il suo impegno al fianco soprattutto di giovani coppie che intendono formare nuovi nuclei familiari. Così il Comitato Feste Patronali ha inteso inserire, in accordo con don Andrea Azzollini, una giornata che celebrasse uno dei punti di riferimento principali dei cattolici, in cui far crescere le future generazioni.Le messe mattutine nella Concattedrale di Santa Maria Assunta saranno come sempre alle 6.30 ed alle 9.00 ed in fascia serale anche alle 20.30 ed alle 22.00.Ma il clou di questa giornata dei festeggiamenti in onore di Maria SS di Corsignano si avrà con la celebrazione eucaristica delle 19.00, animata dai gruppi famiglia delle parrocchie locali, dall'Istituto Santa Famiglia, dalle famiglie domenicana e francescana di Giovinazzo. All'interno della messa è previsto un momento dedicato alle coppie di fidanzati ed a coloro i quali festeggiano 25 e 50 anni di matrimonio.Domani, 18 agosto, nuova giornata di avvicinamento ai festeggiamenti solenni del fine settimana, con una giornata dedicata alle aggregazioni laicali ed alle confraternite.