Ferragosto significa per la Chiesa Cattolica dogma dell'e per Giovinazzo coincide storicamente con l'intensificarsi dei festeggiamenti in onore di Maria SS di Corsignano che culmineranno il 22 agosto con l'inusuale (causa Covid) ma suggestivo Solenne Pontificale in piazza Vittorio Emanuele II.Quest'oggi, 15 agosto, nell'area mercatale tornerà dalle 8.00 del mattino l'attesacon tutti i criteri e gli accorgimenti che l'emergenza sanitaria in corso impone. Si accede con green pass.Proseguirà intanto la, giunta al quarto giorno, nella giornata in cui la Parrocchia cattedrale celebrerà la sua festa. Le Sante messe sono previste da programma varato dal Comitato Feste alle 6.30, alle 8.00, alle 10.00 al mattino.Poi a sera la celebrazione eucaristica attesa delle ore 19.00, animata dall'intera comunità parrocchiale. L'accesso sarà inevitabilmente contingentato per far fronte alla normativa anti-contagio.Per chi non potesse assistere a quella celebrazione, vi saranno poi altre due messe, alle 20.30 ed alle 22.00 a concludere una giornata intensissima da un punto di vista liturgico.