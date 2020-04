Marcopolo omaggia la Puglia: tra le 60 mete da amare c'è Giovinazzo

Sessanta incantevoli scorci di Puglia, località da amare, con un passaggio anche da Giovinazzo immortalata da Ponente cona far da sfondo al porticciolo., la rete televisiva italiana dedicata ai viaggi ed al turismo, visibile sul canale 222 del digitale terrestre, edita dal gruppo Al.ma Media, con portale, magazine e pagine social di divulgazione, ha dedicato un bellissimo video (clicca qui per vederlo) alle nostra terra, pubblicato su Facebook e che ha avuto subito migliaia di like e condivisioni.Nel video, tra le altre, oltre all'incantevolela Terra di Bari è ben rappresentata dalla panoramica dall'alto di Bari Vecchia, dallo scorcio col duomo molfettese, dalla Cattedrale romanica di Bitonto, da Gravina in Puglia e le sue lame, dalla medievale Altamura, dalle perle della Valle d'Itria Alberobello e Locorotondo, dalle terrazze di Polignano a Mare, dal centro storico di Monopoli e dalla rocca di Conversano.Inevitabili i passaggi nella meravigliosa Trani, davanti al Castello di Barletta, su a Castel del Monte e tra le casette colorate di Bisceglie che declinano verso il porto, tanto per restare in quella che è stata provincia barese sino a qualche anno fa e che ha un legame profondo con i nostri centri.ha così reso omaggio ad una delle regioni linguisticamente, artisticamente e culturalmente più variegate d'Italia, riuscendo a cogliere in poco più di quattro minuti tutta la sua bellissima complessità, quella che ha fatto innamorare i tanti turisti, italiani e stranieri, che hanno lasciato il loro commento social che in tanti casi sa di dichiarazione d'amore e di un arrivederci.Non una, ma più micro-regioni in un unico grande contenitore, dal Gargano al Salento, che rappresentano un patrimonio storico, paesaggistico ed umano da cui ripartire dopo questa grande emergenza sanitaria. Qualcosa di cui essere fieri che ci fa ricordare quanto siamo belli e possiamo offrire a chi ci viene a far visita.Un'ancora a cui aggrapparsi anche per far girare la nostra economia dopo la lunga nottata. Uno stato d'animo, prima che un luogo fisico dove vivere.